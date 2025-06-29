WARRIORS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

WARRIORS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mardi 28 avril 2026.

WARRIORS Début : 2026-04-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Warriors Wanted Posse Avec « Warriors », le chorégraphe Njagui Hagbe fait un bond funk-électrique dans le passé, revisitant ce qui a forgé son âme et fait battre son cœur : la danse hip-hop.Dans cette création survitaminée, Njagui Hagbe fusionne l’esthétisme des années 80 avec deux films qui l’ont marqué au fer rouge : « West Side Story » et « Les Guerriers de la Nuit ». Imaginez des bandes rivales, des néons criards et des costumes flashy qui clashent autant que les mouvements. Ce spectacle fiévreux transcende la rivalité pour la transformer en moteur d’unité. Les corps s’affrontent, s’entrelacent et explosent dans une danse où chaque mouvement hurle liberté et dépassement des frontières. Sur scène, neuf danseuses et danseurs déchaînés unissent leurs styles – hip-hop, break, lock, house dance et modern’ jazz – le tout sur des grooves revisités dignes de James Brown, Lionel Richie ou Chaka Khan. « Warriors » est une fresque chorégraphique qui vous transportera dans une bataille funky et palpitante, où chaque pas est une déclaration de style et d’émotion.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69