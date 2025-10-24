WARUM MEINE LIEBE – L’AUTRE CANAL Nancy

WARUM MEINE LIEBE Début : 2026-02-21 à 22:00. Tarif : – euros.

REGIE DE RECETTE L’AUTRE CANAL PRÉSENTE : WARUM MEINE LIEBELa tournée Warum Meine Liebe revient pour une nouvelle saison explosive ! Au programme : des nuits aux côtés du meilleur de la scène hardcore française avec un line-up qui promet de retourner les dancefloors. Des drops survoltés, une énergie brute et une ambiance sans concession : Warum Meine Liebe, c’est plus qu’une tournée, c’est une véritable déclaration d’amour au hardcore.

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54