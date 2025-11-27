WARY NICHEN – WARY NICHEN – SOLUTIONS – THEATRE A L’OUEST Caen

CAMILLE LORENTE Début : 2026-06-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Le spectacle le plus drôle de Camille Lorente ! C’est son premier. Et le seul pour l’instant. Mais il est vraiment bien.Il parle de choses universelles comme trouver l’amour, devenir adulte, être un dauphin… On en sort pas forcément grandi, mais on rit et putain c’est déjà ça de pris.

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83