WAS HAN MIR IM LIEWE GOTT GEMACHT Haguenau jeudi 25 septembre 2025.

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-25 20:00:00

2025-09-25

Comédie adaptée en Alsacien par Agnès BIEHLER d’après le film « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu? » Mise en scène par Daniel HOELTZEL

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est tasn67@hotmail.com

Comedy adapted in Alsatian by Agnès BIEHLER from the film « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu? Directed by Daniel HOELTZEL

Komödie auf Elsässisch von Agnès BIEHLER nach dem Film « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu? » Regie: Daniel HOELTZEL

Commedia adattata in alsaziano da Agnès BIEHLER dal film « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu? Diretto da Daniel HOELTZEL

Comedia adaptada en alsaciano por Agnès BIEHLER de la película « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu? Dirigida por Daniel HOELTZEL

