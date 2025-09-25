WAS HAN MIR IM LIEWE GOTT GEMACHT Haguenau
1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-09-25 20:00:00
fin : 2025-09-28 20:00:00
2025-09-25
Comédie adaptée en Alsacien par Agnès BIEHLER d’après le film « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu? » Mise en scène par Daniel HOELTZEL
English :
Comedy adapted in Alsatian by Agnès BIEHLER from the film « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu? Directed by Daniel HOELTZEL
German :
Komödie auf Elsässisch von Agnès BIEHLER nach dem Film « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu? » Regie: Daniel HOELTZEL
Italiano :
Commedia adattata in alsaziano da Agnès BIEHLER dal film « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu? Diretto da Daniel HOELTZEL
Espanol :
Comedia adaptada en alsaciano por Agnès BIEHLER de la película « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu? Dirigida por Daniel HOELTZEL
