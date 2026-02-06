WASCO! – hetpaleis & Voetvolk / Lisbeth Gruwez, Maarten Van Cauwenberghe Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Les jeunes interprètes investissent au compte-gouttes la scène immaculée de WASCO! pour la préparer à l’ouragan qui arrive : ils et elles vont créer une chorégraphie à partir du dessin. À moins que ce ne soit l’inverse ? Pastels, pinceaux, crayons et seaux de peinture prolongent leurs mouvements, guidés par l’impulsivité d’un jazz aux formes mouvantes. Assurés et inventifs, les performeurs et performeuses, qui ont entre six et douze ans, s’abandonnent spontanément à la musique et à la couleur en s’affranchissant des règles et célébrer l’émancipation.

Pour leur premier spectacle interprété exclusivement par des enfants, la chorégraphe Lisbeth Gruwez et le musicien Maarten Van Cauwenberghe – les deux moitiés de la compagnie belge Voetvolk – s’inspirent de l’action painting et du free jazz. Avec l’improvisation comme boussole, ces deux mouvements de l’Amérique d’après-guerre ont dessiné un territoire neuf, que WASCO! arpente aujourd’hui. La pièce actualise ainsi le travail mené par Voetvolk sur la façon dont les corps peuvent accorder librement le son et le mouvement.

Portés par l’énergie de la musique et du mouvement, dix enfants se lancent dans une joyeuse performance d’action painting. WASCO! dessine un moment aussi explosif, surprenant et libre que le freejazz qui l’inspire.

Du mercredi 15 avril 2026 au jeudi 16 avril 2026 :

mercredi, jeudi

de 19h30 à 20h30

payant

De 10 à 22 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

