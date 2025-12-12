WASHINGTON DEAD CATS – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

WASHINGTON DEAD CATS Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Mesdames et messieurs, préparez-vous à rugir de plaisir, car les chats morts les plus vivants de la planète célèbrent le 40ème anniversaire en 2026 de la sortie de leur mythique premier album Go Vegetables Go et croyez-moi, ce show ne vous laissera pas indifférents !Leur longévité est sans doute due au constant renouvellement musical du groupe, puisant aux frontières du rock’n’roll en explorant toutes les pistes, prenant le chemin de l’énergie punk de front et empruntant les routes du rockabilly, du garage, du surf, de la country, du blues, des musiques de film vintage….Le groupe a parcouru l’Europe. Partis d’une K7 démo au printemps 1984, ils ont été l’un des quatre piliers de Bondage Records aux côtés de Bérurier Noir, Ludwig Von 88 et Nuclear Device. Ensemble, à force de concerts, ils ont su imposer en France le rock alternatif. Mais toujours en marge, différents, les Wash chantent en anglais et proposent un crossover entre le punk et le rockabilly qui en a fait l’un des premiers groupes Européens de punkabilly et le premier en France. Portés par leur charismatique chanteur, Mat Firehair, dont l’énergie semble inépuisable, ces félins ne font pas de pause, pas de temps mort, c’est un véritable spectacle survolté qui nous attend.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17