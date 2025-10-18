Wasquehal en Transition Répare ! Aux Petites Cantines à Croix Les Petites Cantines 59170 Croix Croix

Wasquehal en Transition Répare ! Aux Petites Cantines à Croix Samedi 18 octobre, 09h30 Les Petites Cantines 59170 Croix Nord

Sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T09:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

Les Petites Cantines 59170 Croix 3, place des Martyrs 59170 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07.83.05.81.68 »}, {« type »: « email », « value »: « wasquehalentransition@gmail.com »}]

On ne jette plus ! On répare avec l’équipe du repair café de Wasquehal en Transition! Venez avec vos objets cassés ou défectueux (et vélos) et nous regarderons ensemble comment les réparer!