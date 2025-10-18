Wasquehal Répare ! Mairie Wasquehal Wasquehal

Wasquehal Répare ! Samedi 18 octobre, 10h00 Mairie Wasquehal Nord

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Mairie Wasquehal 1 Rue Michelet, 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France

On ne jette plus ! On répare avec l’équipe du jardin des Bennes ! Venez avec vos objets cassés ou défectueux et nous regarderons ensemble comment les réparer ce samedi 18 octobre de 10h à 12h