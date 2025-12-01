WATA! Spectacle de Noël Salle municipale Plougasnou
Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère
Début : 2025-12-10 16:30:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Un spectacle aquatique, pour tout public avec Wata! C’est le voyage musical de deux clowns assoiffées en quête d’un trésor vital l’EAU !
Comment faire, si même la dernière goutte d’eau a été perdue ? Équipés d’un bric-à-brac d’objets recyclés, ces deux personnages loufoques parcourent un monde en plastique pour récolter jusqu’à la moindre petite pépite d’or bleu.
Petits et grands, préparez-vous à les aider ! A partir de 2 ans. .
