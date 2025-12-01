WATA! Spectacle de Noël Salle municipale Plougasnou

WATA! Spectacle de Noël

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 16:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Un spectacle aquatique, pour tout public avec Wata! C’est le voyage musical de deux clowns assoiffées en quête d’un trésor vital l’EAU !

Comment faire, si même la dernière goutte d’eau a été perdue ? Équipés d’un bric-à-brac d’objets recyclés, ces deux personnages loufoques parcourent un monde en plastique pour récolter jusqu’à la moindre petite pépite d’or bleu.

Petits et grands, préparez-vous à les aider ! A partir de 2 ans. .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 31 26

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement WATA! Spectacle de Noël Plougasnou a été mis à jour le 2025-11-18 par OT BAIE DE MORLAIX