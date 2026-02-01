Watch Party Bridgerton La Grande École Le Havre
Watch Party Bridgerton La Grande École Le Havre jeudi 26 février 2026.
Watch Party Bridgerton
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-26 19:00:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Bridgerton Saison 4 (Partie 2)
Rendez-vous pour la projection de la 2ᵉ partie du premier épisode de la nouvelle saison 4 de Bridgerton, dans une ambiance chic et feutrée.
Projection de 19h00 à 19h45
Salon Cabaret cosy, chaleureux, avec des sièges ultra confortables, parfait pour s’installer entre fans.
Réservation obligatoire. .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
