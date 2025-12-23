Watch Party Bridgerton saison 4, La Grande École Le Havre

Watch Party Bridgerton saison 4

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

La nouvelle saison de Bridgerton est enfin là !

Venez découvrir le premier épisode de la Saison 4 lors d’une watch party exclusive à La Grande École.

Salon Cabaret cosy, chaleureux, avec des sièges ultra confortables, parfait pour s’installer entre fans

Ne ratez pas ce moment convivial et plongez dans l’univers glamour des Bridgerton !

Réservation obligatoire. .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Watch Party Bridgerton saison 4

