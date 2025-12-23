Watch Party Bridgerton saison 4, La Grande École Le Havre
Watch Party Bridgerton saison 4, La Grande École Le Havre jeudi 29 janvier 2026.
Watch Party Bridgerton saison 4
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-29 19:00:00
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
La nouvelle saison de Bridgerton est enfin là !
Venez découvrir le premier épisode de la Saison 4 lors d’une watch party exclusive à La Grande École.
Salon Cabaret cosy, chaleureux, avec des sièges ultra confortables, parfait pour s’installer entre fans
Ne ratez pas ce moment convivial et plongez dans l’univers glamour des Bridgerton !
Réservation obligatoire. .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
English : Watch Party Bridgerton saison 4
L’événement Watch Party Bridgerton saison 4 Le Havre a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie