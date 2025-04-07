Water-Ball Quiberon

Water-Ball Quiberon lundi 7 avril 2025.

Water-Ball

1 rue Neptune Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-07 16:00:00

fin : 2025-04-14 17:00:00

Date(s) :

2025-04-07 2025-04-14 2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Vos enfants rêvent de marcher sur l’eau ?

C’est maintenant possible avec nos bulles gonflables géantes !

Tous les lundis à 16h

Pendant les vacances d’été, nous vous proposons une activité unique et amusante le Water-Ball, où les enfants peuvent se déplacer sur l’eau en toute sécurité à l’intérieur de bulles géantes !

Enfants à partir de 8 ans.

Venez vous amuser et vivre une expérience inoubliable !

Réservation au 02 97 50 39 07 ou directement à l’accueil du centre aquatique. .

