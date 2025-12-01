Water-polo : l’Equipe de France reçoit la Hongrie à la piscine Georges Vallerey ! Piscine Georges-Vallerey PARIS
Water-polo : l’Equipe de France reçoit la Hongrie à la piscine Georges Vallerey ! Piscine Georges-Vallerey PARIS mercredi 10 décembre 2025.
Ce match constituera un test déterminant pour les Bleus, qui retrouveront ces mêmes hongrois lors de la 1ère journée des Championnats d’Europe, le 10 janvier 2026.
France–Hongrie, c’est aussi une affiche chargée d’histoire récente. Aux Championnats du monde 2024 à Doha, les Bleus avaient créé l’exploit en battant la Hongrie en quart de finale (11–10) dans les dernières secondes, décrochant ainsi la première demi-finale mondiale de leur histoire. Un moment fondateur pour le water-polo français. Les deux équipes s’étaient ensuite retrouvées quelques mois plus tard aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour leur premier match de la compétition, les Bleus avaient livré une bataille acharnée, ne s’inclinant que d’un but face aux Hongrois (13–12).
À un mois du coup d’envoi des Championnats d’Europe 2026 à Belgrade (10–25 janvier), l’Équipe de France masculine affrontera la Hongrie pour une rencontre de prestige à la Piscine Georges Vallerey.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 20h00 à 22h00
Prix d’entrée : 8 €.
Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS