Water Polo SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Water Polo SAINT-LARY-SOULAN

mardi 5 août 2025.

Water Polo

SAINT-LARY-SOULAN Piscine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 14:00:00

fin : 2025-08-05 15:00:00

Date(s) :

2025-08-05

Inscriptions sur place. A partir de 12 ans, savoir nager.

Prix entrée piscine .

SAINT-LARY-SOULAN Piscine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Registration on site. From age 12, must be able to swim.

German :

Anmeldung vor Ort. Ab 12 Jahren, Schwimmen können.

Italiano :

Iscrizione in loco. A partire dai 12 anni, bisogna saper nuotare.

Espanol :

Inscripción in situ. A partir de 12 años, hay que saber nadar.

