WATER-POLO TOURNOI DES CHAMPIONS, Centre Nautique la grande planche – Saran, Saran
WATER-POLO TOURNOI DES CHAMPIONS, Centre Nautique la grande planche – Saran, Saran samedi 6 juin 2026.
WATER-POLO TOURNOI DES CHAMPIONS 6 et 7 juin Centre Nautique la grande planche – Saran Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Tournoi des Champions – Tableau des matchs 06-07 juin 2026
Entrée Gratuite * Venez nombreux !
Équipes :
Bretagne : Concarneau
Pays de la Loire : Rezé
Normandie : Le Havre
Centre-Val de Loire : Saran
Samedi soir
18h30 : Concarneau Saran
20h15 : Rezé Le Havre
Dimanche matin
09h30 : Concarneau Le Havre
11h15 : Rezé Saran
Dimanche après-midi
14h00 : Concarneau Rezé
15h45 : Le Havre Saran
Centre Nautique la grande planche – Saran 146 Rue Maurice Claret, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire
4 Régions – 4 clubs – 1 Trophée
FFN45