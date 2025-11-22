Watoosita Maison de quartier de Villejean rennes Samedi 22 novembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Watoosita, théâtre africain l’OS DE MOR LAM

Watoosita, théâtre africain l’OS DE MOR LAM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T19:30:00.000+01:00

1



Maison de quartier de Villejean 12, Rue de bourgogne 35000 Rennes villejean rennes 35000 Ille-et-Vilaine