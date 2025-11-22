Watoosita Maison de quartier de Villejean rennes
Watoosita Maison de quartier de Villejean rennes samedi 22 novembre 2025.
Watoosita Maison de quartier de Villejean rennes Samedi 22 novembre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Watoosita, théâtre africain l’OS DE MOR LAM
Watoosita, théâtre africain l’OS DE MOR LAM
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-22T18:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-22T19:30:00.000+01:00
1
Maison de quartier de Villejean 12, Rue de bourgogne 35000 Rennes villejean rennes 35000 Ille-et-Vilaine