Wattignies Comedy Club Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-16 19:30 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

Plusieurs humoristes aux univers variés ???? se succéderont sur scène pendant 1h pour vous faire passer une super soirée pleine de rires !Et ce n’est que le début : le rendez-vous continue deux fois par mois tout au long de l’année ! ?????

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83



Afficher la carte du lieu Wattignies (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

