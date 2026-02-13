Wattignies Comedy Club, Wattignies (Le), Nantes
Wattignies Comedy Club, Wattignies (Le), Nantes lundi 16 février 2026.
Wattignies Comedy Club Lundi 16 février, 19h30 Wattignies (Le) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-16T19:30:00+01:00 – 2026-02-16T20:30:00+01:00
Fin : 2026-02-16T19:30:00+01:00 – 2026-02-16T20:30:00+01:00
Plusieurs humoristes aux univers variés se succéderont sur scène pendant 1h pour vous faire passer une super soirée pleine de rires !
Et ce n’est que le début : le rendez-vous continue deux fois par mois tout au long de l’année ! ️
Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
île du Stnd-Up au Wattignies stand-up humour