Wattignies Comedy Club, Wattignies (Le), Nantes lundi 16 février 2026.

Wattignies Comedy Club Lundi 16 février, 19h30 Wattignies (Le) Loire-Atlantique

Début : 2026-02-16T19:30:00+01:00 – 2026-02-16T20:30:00+01:00
Fin : 2026-02-16T19:30:00+01:00 – 2026-02-16T20:30:00+01:00

Plusieurs humoristes aux univers variés se succéderont sur scène pendant 1h pour vous faire passer une super soirée pleine de rires !
Et ce n’est que le début : le rendez-vous continue deux fois par mois tout au long de l’année ! ️

Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
