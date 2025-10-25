Wave – Biennale des arts visuels Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Places limitées – Réservation obligatoire

Née en 2021 de la volonté de mettre en lumière le travail de celles et ceux qui font de Nantes et sa métropole un phare de la création, Wave – Biennale des arts visuels est une invitation à se laisser surprendre par un temps de complicité avec l’art qui vit et se renouvelle dans nos rues et nos quartiers.Du 1er au 31 octobre 2025, cette troisième édition rassemble une soixantaine de structures et de lieux d’expositions du secteur des arts visuels sur le territoire où seront proposés en accès libre et tout au long du mois des expositions, des portes ouvertes d’ateliers d’artistes, des performances, des circuits découverte et des rencontres avec des artistes.VISITE 1 :Suivez cette visite guidée d’une partie du circuit Centre-ville au départ du Musée d’arts en compagnie des médiatrices professionnelles du collectif Les Têtes Renversantes.Durée : 1h45

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html http://www.biennalewave.fr/musee-darts/