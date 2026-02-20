WAVE LES ENSEMBLES MUSIQUES ACTUELLES

2, avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

En partenariat avec le Sonambule

Rock ou chanson française, reprises ou compositions originales, sages ou complètement barrées, jeunes talents de 7 à 77 ans…

Il y en a pour tous les goûts ! Osez vous frotter à l’énergie des groupes de musiques actuelles de l’école de musique. Guidés par leurs profs multi-talentueux, ils vous invitent à venir les applaudir chaleureusement, au club du Sonambule. .

2, avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 87 68 ecole-musique@cc-vallee-herault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with Sonambule

L’événement WAVE LES ENSEMBLES MUSIQUES ACTUELLES Gignac a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT