Waves And Particules PIC Télémaque Marseille 16e Arrondissement

Waves And Particules

Dimanche 15 février 2026 à partir de 15h30. PIC Télémaque 36, montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Chanteuse et pianiste grecque, Kalliroi Raouzeou, est aussi compositrice de musiques pour le théâtre et de chansons contemporaines.

Chanteuse et pianiste grecque, Kalliroi Raouzeou, est aussi compositrice de musiques pour le théâtre et de chansons contemporaines. Guidée par son désir d'unir ses propres mondes d'inspiration, elle prépare un répertoire de compositions inédites pour le PIC.



Artiste éclectique et atypique, ses musiques témoignent de ses influences la musique traditionnelle grecque, la musique répétitive, le jazz modal et oriental, la pop alternative ainsi que sa passion pour des concepts scientifiques.



Comme ‘une dualité intrinsèque à la nature’, elle construit des morceaux parfois complexes mais aussi des mélodies pures et émouvantes. Elle crée ici un pont entre l’orient et l’occident.



Ses textes en grec, en anglais et en français, observent le monde à travers l’intimité de l’âme. .

PIC Télémaque 36, montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 43 10 46 info@ensemble-telemaque.com

English :

Greek singer and pianist Kalliroi Raouzeou is also a composer of music for theater and contemporary songs.

