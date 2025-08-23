Wax & Boogie Rhythm Combo Théâtre municipal Sens

Wax & Boogie Rhythm Combo Théâtre municipal Sens samedi 21 mars 2026.

Wax & Boogie Rhythm Combo

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Wax & Boogie Rhythm Combo est un quintet vibrant, nourri par l’énergie du Boogie des années 30, le Swing des années 40 et le Rhythm and Blues des années 50.

Mené par la voix puissante et chaleureuse de Ster Wax, chanteuse au swing instinctif et à la présence scénique magnétique, le groupe dégage une énergie authentique et communicative. À ses côtés, le talentueux David Boogie Giorcelli, pianiste de renom, insuffle un groove irrésistible à chaque note.

Le quintet accueille également le saxophone expressif du Britannique Drew Davies, invité de prestige, et repose sur une rythmique solide et élégante, assurée par une contrebasse et une batterie de tout premier plan.

Avec son style inimitable et son amour des racines du blues, Wax & Boogie Rhythm Combo s’impose aujourd’hui comme l’un des groupes majeurs de la scène blues européenne.

Auteur / Compositeur Ce projet musical créé par le pianiste et organiste Sylvain Lansardière

Distribution

Chant Ster Wax

Piano David Giorcelli

Saxophone ténor Drew Davies

Contrebasse Xavier Nikqi

Batterie Kevin L’Hermite .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 606reed-and-blues@orange.fr

English : Wax & Boogie Rhythm Combo

German : Wax & Boogie Rhythm Combo

Italiano :

Espanol :

L’événement Wax & Boogie Rhythm Combo Sens a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Sens et Sénonais