Wax Mood – Histoires d’identités tissées Théâtre de la Concorde Paris mardi 18 novembre 2025.

Au centre de cette création : le wax, tissu coloré et symbolique, chargé de mémoires, de métissages, de résistances devient le fil conducteur. Un spectacle mêlant danse, musique classique, hip hop et récit vivant, pour raconter les identités blessées, mouvantes, qui cherchent à se reconstruire. Sur scène, les interprètes-détenus du centre pénitentiaire de Meaux partagent l’espace avec les musiciens de l’Orchestre de chambre de Paris et les artistes de la Compagnie Mood. À travers eux émerge une fresque polyphonique, poétique et profondément humaine sur ce qui nous constitue et nous relie.

Issu d’ateliers de création menés en détention par Hervé Sika et Léonore Confino, ce projet a permis à des personnes placées sous-main de justice d’explorer, par le corps et les mots, leur rapport à l’identité, aux origines, aux femmes, à la transmission. Wax Mood – Histoires d’identités tissées n’est pas un spectacle sur la prison, c’est un spectacle sur l’humain, sur ce qui nous blesse, nous traverse, et peut se réparer, par la force du collectif, et du geste artistique.

Distribution

Direction artistique et chorégraphique Hervé Sika

Texte Léonore Confino & Hervé Sika, avec les participants des ateliers d’écriture réalisés au centre pénitentiaire de Meaux

Musique Orchestre de chambre de Paris & le DJ Junkaz Lou



Avec l’Orchestre de chambre de Paris & la Compagnie Mood

Soutien : Drac Ile-de-France, Fondation Meyer pour le développement culturel et artistique, Fondation La Poste, Fondation Humanités, Digital et Numérique

Cette œuvre singulière est pensée pour aller à la rencontre du public. C’est un spectacle où l’art devient un outil de transformation, où les récits invisibles prennent corps, deviennent visibles, audibles et vibrants.

Le mardi 18 novembre 2025

de 19h30 à 20h45

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

