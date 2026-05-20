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Wax & Wheels festival Cap de l’Homy Lit-et-Mixe

Wax & Wheels festival Cap de l’Homy Lit-et-Mixe

Wax & Wheels festival Cap de l’Homy Lit-et-Mixe samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cap de l'Homy

Adresse : Avenue de l'Océan

Ville : 40170 Lit-et-Mixe

Département : Landes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lit-et-Mixe

Wax & Wheels festival

Cap de l’Homy Avenue de l’Océan Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :
2026-06-13

8h à 9h Réveil musculaire Yoga
9h30 à 11h Initiation surf avec Cap Surf Cool et Esprit Océan
9h30 à 11h Atelier découverte Aquashoot avec Nina
11h Contest surf shortboard et longboard ouvert à tous
15h30 à 18h Initiation surfskate et free session avec Atypique Ride Shop
16h30 Le surf féminin, ente communauté et confiance en soi avec Siska et Girl Surf Crew
18h30 à 22h30 Remise des prix et sunset sound   .

Cap de l’Homy Avenue de l’Océan Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 95 24 65 

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English : Wax & Wheels festival

L’événement Wax & Wheels festival Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-05-20 par Côte Landes Nature Tourisme

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