Wax & Wheels festival Cap de l’Homy Lit-et-Mixe
Wax & Wheels festival Cap de l’Homy Lit-et-Mixe samedi 13 juin 2026.
Lit-et-Mixe
Wax & Wheels festival
Cap de l’Homy Avenue de l’Océan Lit-et-Mixe Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 22:30:00
Date(s) :
2026-06-13
8h à 9h Réveil musculaire Yoga
9h30 à 11h Initiation surf avec Cap Surf Cool et Esprit Océan
9h30 à 11h Atelier découverte Aquashoot avec Nina
11h Contest surf shortboard et longboard ouvert à tous
15h30 à 18h Initiation surfskate et free session avec Atypique Ride Shop
16h30 Le surf féminin, ente communauté et confiance en soi avec Siska et Girl Surf Crew
18h30 à 22h30 Remise des prix et sunset sound .
Cap de l’Homy Avenue de l’Océan Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 95 24 65
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English : Wax & Wheels festival
L’événement Wax & Wheels festival Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-05-20 par Côte Landes Nature Tourisme
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