Informations pratiques

WAYQEYCUNA · Tiziano Cruz · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 26 mars 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Cruz tisse un chemin vers son enfance et sa communauté nord-Argentine quittée depuis 27 ans. Gestes rituels, souvenirs, chants et colères se mêlent pour renouer avec une langue et un territoire.

Un quête pour retisser les fils d’une histoire dispersée.

À l’image des quipus andins, ces cordes nouées qui conservent la mémoire, Tiziano Cruz tisse un chemin vers son enfance et sa communauté du nord de l’Argentine, quittée depuis vingt-sept ans. Gestes rituels, souvenirs, chants et colères se mêlent pour renouer avec une langue et un territoire. L’artiste fait surgir en mots et en images la vie sur les plateaux andins, où aux joies de l’enfance et aux traditions festives se mêlent la pauvreté, l’exclusion et le danger, jusqu’à faire de la scène un espace de réparation.

_En espagnol (Argentine), surtitré en français_

ATELIER • BREAD FOR THE WORLD

JEU 25 MARS • 17H30 · Dès 12 ans · 3H30 · Gratuit sur réservation

Moment convivial où vous êtes invité·es à préparer et façonner des pains, pratique andine rendant hommage aux défunt·es, tout en échangeant avec l’artiste autour de son travail et des thèmes qui traversent son spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-26T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-03-26T21:45:00.000+01:00

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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/756018-wayqeycuna-monde-s-3

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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