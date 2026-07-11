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WAYQEYCUNA · Tiziano Cruz · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

vendredi 26 mars 2027 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande

WAYQEYCUNA · Tiziano Cruz · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

Début
vendredi 26 mars 2027
Fin
vendredi 26 mars 2027
Lieu
Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande
Adresse
2 place Jules Vallès
Ville
Saint-Jacques-de-la-Lande

WAYQEYCUNA · Tiziano Cruz · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 26 mars 2027, 20h30

Cruz tisse un chemin vers son enfance et sa communauté nord-Argentine quittée depuis 27 ans. Gestes rituels, souvenirs, chants et colères se mêlent pour renouer avec une langue et un territoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-26T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-03-26T21:45:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande


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