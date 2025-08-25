Wayqeycuna Théâtre Michel Portal Bayonne

Wayqeycuna Théâtre Michel Portal Bayonne mercredi 11 mars 2026.

Wayqeycuna

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Dans la langue quechua, Wayqeycuna littéralement mes frères à moi désigne à la fois les liens du sang et la communauté du nord de l’Argentine dont est originaire Tiziano.

Dans cette pièce autobiographique qui croise histoire familiale et critique du colonialisme, cet ambassadeur des peuples invisibilisés porte, par le biais d’un rituel autochtone, une quête de paix intérieure et de réconciliation.

Wayqeycuna est le troisième volet d’une trilogie autobiographique commencée à la mort de sa sœur et dont chaque partie est conçue comme un chant. Après la tristesse et la rage vient le temps de la réconciliation et de l’abandon abandon de la culture européenne et de la langue espagnole pour renouer avec ses racines autochtones. .

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques

