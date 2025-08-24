WCA Summer Skills #2 Cholet
WCA Summer Skills #2 Cholet dimanche 24 août 2025.
WCA Summer Skills #2
99 rue Pierre Gilles de Gennes Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24 08:30:00
fin : 2025-08-24 22:00:00
Date(s) :
2025-08-24
La West Coast Academy Cholet vous donne rendez-vous le dimanche 24 août 2025 pour la 2ᵉ édition du WCA Summer Skills, une journée 100 % Parkour dédiée aux Skills », des défis techniques à relever en un temps limité !
99 rue Pierre Gilles de Gennes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire wcacholet@gmail.com
English :
West Coast Academy Cholet looks forward to seeing you on Sunday, August 24, 2025 for the 2? edition of the WCA Summer Skills, a 100% Parkour day dedicated to « Skills », technical challenges to be completed in a limited time!
German :
Die West Coast Academy Cholet lädt Sie am Sonntag, den 24. August 2025 zur 2. Ausgabe der WCA Summer Skills ein, einem Tag, der zu 100 % aus Parkour besteht und den « Skills » gewidmet ist
Italiano :
Domenica 24 agosto 2025, la West Coast Academy Cholet ospiterà la seconda edizione del WCA Summer Skills, una giornata 100% Parkour dedicata alle « Skills », sfide tecniche da completare in un tempo limitato!
Espanol :
El domingo 24 de agosto de 2025, la West Coast Academy Cholet acogerá la 2ª edición del WCA Summer Skills, una jornada 100% Parkour dedicada a las « Skills », ¡retos técnicos que hay que completar en un tiempo limitado!
