Viewing Party DRAG RACE FRANCE ALL STARS – Drag Invasion Avec Arrietty We Are Brewers paris

DRAG RACE FRANCE ALL STARS

Viewing Party x Drag Show x Meet & Greet

Tous les jeudis dès le 10 juillet avec DRAG INVASION



Avec Arriety (RuPaul’s Drag Race – Saison 17)

Alycia Do Maso, invitée star de Toulouse

En collaboration avec Drag of Colors by Azv Sheffield

Une production Drag Invasion x Quetzal

Regarde l’épisode en direct sur grand écran

Show drag avec des artistes invité·e·s chaque semaine

Rencontre les queens lors d’un meet & greet exclusif

Ambiance queer, festive et 100 % drag

Lieu : We Are Brewers – Paris

Heure : Projection à 19h, suivie du drag show et du meet & greet

Dates : Chaque jeudi, du 10 juillet au 28 août

Line-up différent chaque semaine : stars de Drag Race, talents locaux et surprises signées Drag Invasion

Réserve ta place dès maintenant

Un ticket tombola est inclus avec chaque billet

À gagner : une bouteille de champagne

Tous les jeudis du 10 juillet au 28 août

À We Are Brewers – Paris

Projection à 19h, suivie du drag show et du meet & greet

Le jeudi 24 juillet 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit sous condition

Places des 10€ et 30€

Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 65 ans.

We Are Brewers 16 Bd Jules Ferry, 75011 paris

quetzaldrag@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081