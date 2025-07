Viewing Party Drag Race All stars avec Afrodite Amour by Drag Invasion We Are Brewers paris

Viewing Party Drag Race All stars avec Afrodite Amour by Drag Invasion We Are Brewers paris jeudi 31 juillet 2025.

DRAG RACE FRANCE ALL STARS

Viewing Party x Drag Show x Meet & Greet

Tous les jeudis dès le 10 juillet avec DRAG INVASION

Édition spéciale du 31 juillet avec AFRODITE AMOUR

Un événement sponsorisé par WOW Presents Plus

Avec :

– Afrodite Amour – Révélée dans Drag Race France Saison 3

– Judas Morningstar – Invitée star, icône du Bingo Drag Star de Clermont-Ferrand

– En collaboration avec DRAG OF COLORS by Azv Sheffield

– Une production Drag Invasion et Quetzal Drag Performances

Au programme :

– Diffusion de l’épisode en direct sur grand écran

– Drag show avec des artistes invité·e·s chaque semaine

– Meet & Greet exclusif avec les queens

– Une ambiance queer, festive et 100 % drag

Lieu : We Are Brewers

Heure : Projection à 19h, suivie du show et du meet & greet

Dates : Tous les jeudis, du 10 juillet au 28 août

Chaque semaine : une nouvelle line-up entre stars de Drag Race, pépites locales et surprises signées Drag Invasion.

Réserve ta place dès maintenant.

Chaque billet inclut un ticket tombola.

À gagner : une bouteille de champagne.

DRAG RACE FRANCE ALL STARS, Viewing Party x Drag Show x Meet & Greet. Tous les jeudis du 10 juillet au 28 août à We Are Brewers – Paris. .Projection à 19h, suivie du drag show et du meet & greet

Le jeudi 31 juillet 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit sous condition

Places des 10€ et 30€

Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 65 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-31T19:00:00+02:00

fin :

Date(s) : 2025-07-31T19:00:00+02:00_2025-07-31T00:00:00+02:00

We Are Brewers 16 Bd Jules Ferry, 75011 paris

quetzaldrag@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550057999081