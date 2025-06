DRAG INVASION : PRIDE EDITION Drag Race Germany et RuPaul’s Drag Race down under – We Are Brewers paris 28 juin 2025

PRIDE INVASION – Drag Show & DJ Set

28 juin 2025 – bar ouvert des 16h et le show Dès 21h ( Terrasse estivale jusqu’à 22h )

Entrée libre sur place – Don suggéré : 10 €

Ce don inclut 1 conso (bière artisanale – édition spéciale Pride), même sur place !

Votre contribution aide à rémunérer les artistes et à faire briller la scène queer indépendante.

Attention : la place assise n’est pas garantie sans réservation.

BILLETTERIE SUR SHOTGUN :

10 € + frais →

Place assise garantie

1 conso offerte (bière artisanale – édition spéciale Pride)

30 € + frais →

Meet & Greet exclusif avec les artistes Victoria Sheckespears Drag Race Germany et Flor RuPaul’s Drag Race down under

Place assise garantie

Photo HD souvenir

1 conso édition spéciale Pride

Réserver sur Shotgun, c’est garantir votre confort, vivre une expérience unique et soutenir les artistes

Préparez-vous pour une soirée explosive entre DJ set queer, drag shows flamboyants, et un meet & greet exclusif avec une artiste surprise issue d’une franchise de RuPaul’s Drag Race

D’autres guests incroyables seront révélés très bientôt… stay tuned

Venez comme vous êtes, soutenez si vous le pouvez : votre don aide à rémunérer équitablement les artistes et à faire briller la scène queer indépendante

Le samedi 28 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit sous condition

Places des 10€ et 30€

Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 65 ans.

We Are Brewers 16 Bd Jules Ferry, 75011 paris

Une nuit de fierte et légendaire avec victoria sheckspears et flor , de Drag Race allemagne et , RuPaul’s Drag Race down under. Éblouissante, imprévisible et royale, elle débarque pour un show EXCLUSIF en France pour fêter la pride.