We Are (nothing) Everything, Makisig Akin & Anya Cloud Lafayette Anticipations Paris

Pour la première parisienne, Makisig Akin et Anya Cloud présentent une adaptation de 30 minutes de We Are (nothing) Everything. Makisig et Anya incarnent les multiples façons dont l’amour peut se manifester, avec patience, tendresse et prière. L’intimité de la performance facilite la remise en question des notions de violence, de soin, de plaisir, de jeu et de genre.

Dans cette pièce, le duo cultive des espaces inattendus et insaisissables, où se croisent le désir, la culpabilité, le chagrin et l’amour.

« Nous portons la complexité et le paradoxe d’être des corps féminins socialisés qui sont queer et racialisés. Parfois nous partageons un corps et parfois nous nous dispersons dans l’éther – nous nous élevons et nous nous abaissons simultanément. Qu’advient-il lorsque l’amour est plus fort que la peur ? Que signifie être intimement ensemble dans le sillage et au milieu de multiples crises mondiales convergentes ? Dans cette perforrmance, nous incarnons les rêves les plus fous de nos ancêtres queers ». Makisig Akin et Anya Cloud

Chorégraphie, direction et interprétation : Makisig Akin et Anya Cloud

DJ :stevie gunter

Collaboration musicale et sonore : DJ Rafush et stevie gunter

Dramaturgie : Maya Weinberg

Que pouvons-nous faire ensemble que nous ne pouvons pas faire seul·es ? Ce duo de danse expérimentale en collaboration avec un·e DJ, est une réimagination queer d’un récit de la création.

Du vendredi 19 septembre 2025 au samedi 20 septembre 2025 :

payant

8 € tarif réduit – 15 € tarif plein

Public adultes.

Date(s) :

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/we-are-nothing-everything-makisig-akin-anya-cloud +33157406417 contact@lafayetteanticipations.com