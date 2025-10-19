We are plomb et 666mokey en concert Yutz

14 rue de Poitiers Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 18:00:00

fin : 2025-10-19 21:00:00

2025-10-19

(We are) Plomb est un duo nancéien qui arrache. Guitare noise vs basse lourde, et pour la partie batterie il n’y a personne actuellement, le poste est vacant. We are (Plomb) a eu l’intelligente et la drôlerie de faire jouer des batteurs via une projection en arrière-plan pendant leur set et même de sortir un album dans ce sens intitulé drummers wanted ep .

666mokey joue un style country-punk qui lui est propre, imprégné de sa propre personnalité unique et de blues électrique.Tout public

14 rue de Poitiers Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 44 76 37 64 rawdogsmag@gmail.com

English :

(We are) Plomb is a duo from Nancy who really hit the ground running. Noise guitar vs. heavy bass, and there’s currently no one to play the drums, so the position is vacant. We are (Plomb) had the clever and funny idea of having drummers play via a projection in the background during their set, and even released an album in this vein entitled drummers wanted ep .

666mokey play a country-punk style all their own, infused with their own unique personality and electric blues.

German :

(We are) Plomb ist ein Duo aus Nancy, das es in sich hat. Noise-Gitarre vs. schwerer Bass, und für den Schlagzeugpart gibt es derzeit niemanden, die Stelle ist vakant. We are (Plomb) haben die Intelligenz und den Witz, Schlagzeuger während ihres Sets durch eine Projektion im Hintergrund spielen zu lassen und sogar ein Album mit dem Titel drummers wanted ep zu veröffentlichen.

666mokey spielt einen eigenen Country-Punk-Stil, der von ihrer eigenen einzigartigen Persönlichkeit und elektrischem Blues durchdrungen ist.

Italiano :

(We are) I Plomb sono un duo di Nancy che ha davvero colpito nel segno. Chitarra noise contro basso pesante, e al momento non c’è nessuno che suoni la batteria il posto è vacante. I We are (Plomb) hanno avuto l’idea geniale e divertente di far suonare i batteristi attraverso una proiezione sullo sfondo durante il loro set, e hanno persino pubblicato un album in questo senso intitolato drummers wanted ep .

i 666mokey suonano uno stile country-punk tutto loro, infuso di una personalità unica e di blues elettrico.

Espanol :

(We are) Plomb es un dúo de Nancy que ha dado en el clavo. Guitarra ruidosa contra bajo pesado, y actualmente no hay nadie que toque la batería: el puesto está vacante. We are (Plomb) tuvieron la ingeniosa y divertida idea de hacer tocar la batería a través de una proyección de fondo durante su set, e incluso publicaron un álbum en esta línea titulado drummers wanted ep .

666mokey tocan un estilo country-punk muy suyo, impregnado de su propia personalidad y blues eléctrico.

L’événement We are plomb et 666mokey en concert Yutz a été mis à jour le 2025-10-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME