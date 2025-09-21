We Are The 90’s La Machine du Moulin Rouge Paris

We Are The 90’s La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 21 septembre 2025.

Here Comes the Hotstepper!

La soirée où Céline Dion lance des pogos avec Nirvana et Snoop Doggy Dog twerke avec les Spice Girls est back dans les bacs de La Machine.

Avec tes Stan Smith aux pieds, ton regard froid et ton 3/4 en cuir enroulé autour du bras, tu vas flamber sur la piste de La Machine pour une Fresh’n’Fresh Session des plus dangereuses.

Be there, be fresh, be jiggy: We Are The 90’s ne perd jamais !

We Are The 90’s est de retour à La Machine le samedi 20 septembre 2025.

Le samedi 20 septembre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 19 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/we-are-the-90s-32/