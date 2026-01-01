We Are The 90’s x Le Grand Karaoké de l’Amour La Machine du Moulin Rouge Paris

Here Comes the Hotstepper!

La soirée où Céline Dion lance des pogos avec Nirvana et Snoop Doggy Dog twerke avec les Spice Girls est back dans les bacs de La Machine du Moulin Rouge.

Et cette fois, la We Are The 90’s prend le micro en Chaufferie et accueille Le Grand Karaoké de l’Amour ! Le Grand Karaoké de l’Amour, c’est quoi ? C’est un beau roman, c’est une belle histoire, c’est une Bad Romance d’aujourd’hui. C’est aller au bout de ses rêves, là où la raison s’achève. Que tu sois un Prince, une Queen ou une Single Lady, le Grand Karaoké de l’amour c’est toi, c’est Wham, c’est nous.

Deux ambiances, une seule mission :

Danser fort

Chanter juste. Ou chanter faux.

We Are The 90’s est de retour à La Machine le vendredi 16 janvier 2026 pour une édition spéciale karaoké !

Le vendredi 16 janvier 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 19 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/we-are-the-90s-x-le-grand-karaoke-de-lamour/ https://fb.me/e/9exJkNKmf https://fb.me/e/9exJkNKmf



