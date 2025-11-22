WE ART’CHALONNES PORTES OUVERTES D’ATELIERS & RENCONTRES AVEC LES ARTISTES Chalonnes-sur-Loire
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22
Les artistes de Chalonnes-sur-Loire ouvrent les portes de leurs ateliers, pour accueillir et faire découvrir leur savoir-faire et leurs œuvres au public.
Céramique, peinture, photo, art textile, sculpture, gravure, mosaïque, créations vidéo… Certains ateliers proposeront des démonstrations et des activités ouvertes au public. .
Dans les ateliers d’artistes Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire weartchalonnes@gmail.com
English :
The artists of Chalonnes-sur-Loire open the doors of their studios, to welcome and showcase their skills and works to the public.
German :
Die Künstler von Chalonnes-sur-Loire öffnen die Türen ihrer Ateliers, um die Öffentlichkeit zu empfangen und ihr Können und ihre Werke zu präsentieren.
Italiano :
Gli artisti di Chalonnes-sur-Loire aprono le porte dei loro atelier per accogliere il pubblico e mostrare le loro abilità e opere.
Espanol :
Los artistas de Chalonnes-sur-Loire abren las puertas de sus talleres para recibir al público y mostrar sus habilidades y obras.
