WE ART’CHALONNES PORTES OUVERTES D’ATELIERS & RENCONTRES AVEC LES ARTISTES Chalonnes-sur-Loire

WE ART’CHALONNES PORTES OUVERTES D’ATELIERS & RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

Dans les ateliers d’artistes Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-22

Les artistes de Chalonnes-sur-Loire ouvrent les portes de leurs ateliers, pour accueillir et faire découvrir leur savoir-faire et leurs œuvres au public.

Céramique, peinture, photo, art textile, sculpture, gravure, mosaïque, créations vidéo… Certains ateliers proposeront des démonstrations et des activités ouvertes au public. .

Dans les ateliers d’artistes Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire weartchalonnes@gmail.com

English :

The artists of Chalonnes-sur-Loire open the doors of their studios, to welcome and showcase their skills and works to the public.

German :

Die Künstler von Chalonnes-sur-Loire öffnen die Türen ihrer Ateliers, um die Öffentlichkeit zu empfangen und ihr Können und ihre Werke zu präsentieren.

Italiano :

Gli artisti di Chalonnes-sur-Loire aprono le porte dei loro atelier per accogliere il pubblico e mostrare le loro abilità e opere.

Espanol :

Los artistas de Chalonnes-sur-Loire abren las puertas de sus talleres para recibir al público y mostrar sus habilidades y obras.

