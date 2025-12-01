We Chorale Saint-Pierre-le-Viger

We Chorale

Salle Simone Veil Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime

Début : 2026-01-18 09:30:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

2026-01-18

Venez chanter en groupe sous la direction de Rémi Delekta et Marie Harrous.

Inscription et renseignements début décembre 2025.

choralestval@gmail.com

> le 17 janvier de 14h30 à 19h30

> le 18 janvier de 9h30 à 17h .

Salle Simone Veil Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie

