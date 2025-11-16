WE FRAC à Arc-lès-Gray Origines et singularités du Frac Franche-Comté La Villa Frac-Collection Arc-lès-Gray

WE FRAC à Arc-lès-Gray Origines et singularités du Frac Franche-Comté

La Villa Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Le Frac Franche-Comté vous propose une présentation de ses missions et de ses spécificités. L’occasion de découvrir ses actions sur le territoire, de redécouvrir la richesse de ses collections ou encore d’en savoir plus sur son programme d’expositions, d’évènements ou de résidences. .

La Villa Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66 accueil.lavilla@frac-franche-comte.fr

