WE FRAC à Arc-lès-Gray Présentation de l’Orchestre Victor Hugo La Villa Frac-Collection Arc-lès-Gray samedi 15 novembre 2025.
La Villa Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 15:00:00
2025-11-15
Le Frac Franche-Comté donne la parole aux musiciens de l’Orchestre Victor Hugo. Un musicien présentera l’Orchestre et la saison avec des extraits musicaux. Une occasion unique de s’ouvrir à la musique. .
La Villa Frac-Collection 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté accueil.lavilla@frac-franche-comte.fr
