WE FRAC à Arc-lès-Gray Traversée de l’exposition La Villa Frac-Collection, antenne du Frac Franche-Comté Arc-lès-Gray

WE FRAC à Arc-lès-Gray Traversée de l’exposition

La Villa Frac-Collection, antenne du Frac Franche-Comté 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Début : 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Empruntez un parcours qui permet de découvrir l’exposition de la première antenne du Frac Franche-Comté: La Villa Frac Collection, en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur du Frac Franche-Comté. .

La Villa Frac-Collection, antenne du Frac Franche-Comté 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66 accueil.lavilla@frac-franche-comte.fr

