WE FRAC à Besançon Ateliers libres et jeux Frac Franche-Comté Besançon
WE FRAC à Besançon Ateliers libres et jeux Frac Franche-Comté Besançon dimanche 16 novembre 2025.
WE FRAC à Besançon Ateliers libres et jeux
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Des ateliers autour des thèmes abordés par l’exposition et des jeux sur l’art et la collection du Frac Franche-Comté. Chacun pourra investir le hall du Frac pour expérimenter, jouer, écrire, dessiner en solo ou à plusieurs. .
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 87 40
English : WE FRAC à Besançon Ateliers libres et jeux
German : WE FRAC à Besançon Ateliers libres et jeux
Italiano :
Espanol :
L’événement WE FRAC à Besançon Ateliers libres et jeux Besançon a été mis à jour le 2025-11-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)