WE FRAC à Besançon Origines et singularités du Frac Franche-Comté Frac Franche-Comté Besançon

WE FRAC à Besançon Origines et singularités du Frac Franche-Comté

Sylvie Zavatta, directrice du Frac Franche-Comté vous propose une présentation du Frac Franche-Comté et de ses missions. L’occasion de découvrir ses actions sur le territoire, de redécouvrir la richesse de ses collections ou encore d’en savoir plus sur son programme d’expositions, d’évènements ou de résidences.

Evènement organisé en partenariat avec l’association des Ami.e.s du Frac Franche-Comté. .

