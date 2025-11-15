WE FRAC à Besançon Origines et singularités du Frac Franche-Comté Frac Franche-Comté Besançon
Frac Franche-Comté
12 Avenue Arthur Gaulard
Besançon
Gratuit
15:00:00
16:00:00
2025-11-15
Sylvie Zavatta, directrice du Frac Franche-Comté vous propose une présentation du Frac Franche-Comté et de ses missions. L’occasion de découvrir ses actions sur le territoire, de redécouvrir la richesse de ses collections ou encore d’en savoir plus sur son programme d’expositions, d’évènements ou de résidences.
Evènement organisé en partenariat avec l’association des Ami.e.s du Frac Franche-Comté. .
