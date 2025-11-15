WE FRAC à Besançon Substantielles de Carolina Fonseca et Kim Détraux Frac Franche-Comté Besançon

WE FRAC à Besançon Substantielles de Carolina Fonseca et Kim Détraux

2025-11-15 17:00:00

2025-11-15 17:45:00

2025-11-15

Kim De´traux & Carolina Fonseca proposent un moment de rencontre et de dégustation participative à partir de l’œuvre Substantielles qui met à l’honneur le processus de lactofermentation de légumes, celui d’ennoblir la décomposition.

Ce moment sera l’occasion de réfléchir autour des aliments vivants, de la nourriture et de la temporalité. Dans la lactofermentation, Le temps ne mène plus à la vieillesse et à la destruction, mais à la maturation qui, dans tous les cas, améliore l’aliment *

