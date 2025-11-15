WE FRAC à Besançon Un coup d’œil dans les archives Sound House Frac Franche-Comté Besançon

WE FRAC à Besançon Un coup d’œil dans les archives Sound House

La bibliothèque du Frac Franche-Comté, en plus d’une collection de livres, revues, CD et DVD empruntables par le public, abrite Sound Houses, un fonds d’archives audiovisuelles axé autour de trois personnalités artistiques pionnières: Julien Blaine, poète et éditeur, Joëlle Léandre, contrebassiste d’avant-garde et Tom Johnson, artiste et compositeur minimaliste.

À l’occasion de WE FRAC, une sélection de documents issus de ces fonds sera présentée dans la salle de lecture de la bibliothèque: playlist audio, vinyles, cassettes, VHS, DVD, livres et divers documents ainsi qu’un aperçu des outils de l’archiviste, qui sera elle-même disponible pour présenter les fonds, répondre aux questions du public et l’aider à naviguer dans l’inventaire en ligne. .

