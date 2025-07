We Hate You Please Die + Mule Jenny Ubu Rennes

We Hate You Please Die + Mule Jenny Ubu Rennes mardi 4 novembre 2025.

We Hate You Please Die + Mule Jenny Ubu Rennes Mardi 4 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 10€ carte Curieuse / 12€ réduit* / 15€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

We Hate You Please Die + Mule Jenny en concert

Digne héritier des formations les plus punk du mouvement riot grrrl, We Hate You Please Die joue un rock pied au plancher porté par des textes enragés. Frénésie rythmique, saturation libératrice et mélodies punk pop aux dissonances maîtrisées sont à la source de l’énergie intense dégagée par le trio. Qui sait en plus jouer de l’alternance tension/relâchement pour provoquer des émotions fortes et entraîner le public dans son élan.

En ouverture, un autre trio – Mule Jenny – réunit le batteur et chanteur de WE INSIST ! avec le bassiste et le guitariste de Lysistrata. Une association qui enfante d’un rock aux structures et rythmiques complexes, marqué par l’héritage d’un math rock un brin noise, mais dont les voix frayent avec une ligne claire et mélodique, voire « pop ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T23:59:00.000+01:00

1

https://my.weezevent.com/we-hate-you-please-die-mule-jenny

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine