We have a dream de Pascal Plisson (2023) Médiathèque Aragon Le Mans

We have a dream de Pascal Plisson (2023)

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Projection

Qui a dit que vivre avec un handicap signifiait renoncer à ses plus grands rêves ? A travers le monde, Pascal Plisson est allé à la rencontre de Xavier, Charles, Antonio, Maud, Nirmala et Khendo, des enfants extraordinaires qui vont prouver que l’amour, l’éducation inclusive, l’humour et le courage peuvent déplacer des montagnes, et que le destin est parfois plein de surprises.

11h Aragon (auditorium)

Pour les ados-adultes .

