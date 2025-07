We Love Beer Festival Kiosque du Jardin Public Montélimar

We Love Beer Festival Kiosque du Jardin Public Montélimar vendredi 5 septembre 2025.

Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Début : Vendredi 2025-09-05 16:00:00

fin : 2025-09-06 01:00:00

2025-09-05

WE LOVE BEER revient en 2025 pour sa 6ᵉ édition !

Après une édition anniversaire mémorable, on remet ça avec encore plus de brasseurs, de surprises et d’ambiance !

Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@dromers.fr

English :

WE LOVE BEER returns in 2025 for its 6th edition!

After a memorable anniversary edition, we’re back with even more brewers, surprises and atmosphere!

German :

WE LOVE BEER kehrt 2025 zur 6. Ausgabe zurück!

Nach einer denkwürdigen Jubiläumsausgabe gibt es noch mehr Brauereien, noch mehr Überraschungen und noch mehr Stimmung!

Italiano :

WE LOVE BEER torna nel 2025 per la sua 6ª edizione!

Dopo una memorabile edizione di anniversario, torniamo con ancora più birrai, sorprese e atmosfera!

Espanol :

¡WE LOVE BEER vuelve en 2025 para su 6ª edición!

Tras una memorable edición de aniversario, ¡volvemos con más cerveceros, sorpresas y ambiente!

L’événement We Love Beer Festival Montélimar a été mis à jour le 2025-07-22 par Montélimar Tourisme Agglomération