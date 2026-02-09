WE LOVE VAN Camping de l’Étang Brissac Loire Aubance

WE LOVE VAN

Camping de l’Étang 603 impasse du Domaine de l’Étang Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Dans le cadre du Camper Van Week-End, We Love Van propose trois jours de musique live avec de nombreux groupes et artistes qui se relaieront sur scène. Restauration sur place.

Du vendredi 24 au dimanche 26 avril, le festival We Love Van prend ses quartiers au Camper Van Week-End L’événement 100 % vanlife.

Concerts gratuits. Plus d’infos sur la programmation et les horaires de chaque concert sur www.camper-van-week-end.fr/brissac/#welovevan

Parking 3 jours 8 € en ligne 10 € sur place. Bivouac 4 nuits 40 € en ligne 50 € sur place. .

Camping de l’Étang 603 impasse du Domaine de l’Étang Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 11 60 82 86 contact@yogi-editions.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Camper Van Week-End, We Love Van is offering three days of live music, with numerous bands and artists taking turns on stage. Catering on site.

L’événement WE LOVE VAN Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages