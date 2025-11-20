« We, nous et le temps » – Mal Pelo L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

« We, nous et le temps » – Mal Pelo Jeudi 20 novembre, 20h30 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Jaune : de 7€ à 20€

Début : 2025-11-20T20:30:00 – 2025-11-20T21:45:00

Fin : 2025-11-20T20:30:00 – 2025-11-20T21:45:00

Figures majeures de la danse contemporaine catalane, María Muñoz et Pep Ramis réunissent douze danseurs de générations différentes pour interroger notre rapport à la communauté, à l’espace et au temps, dans un monde en perte de repères. Une ode à l’humanité d’une puissance rare !

« Le projet PYRENART-II a été cofinancé à 65% par l’Union européenne à travers le programme Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-France-Andorre ».

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/we/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

