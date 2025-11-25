WE Nous et les temps María Muñoz & Pep Ramis Théâtre Quintaou Anglet

WE Nous et les temps María Muñoz & Pep Ramis

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Forts de 35 ans d’expérience, Pep Ramis et María Muñoz sont des figures de proue de la danse en Espagne. Après le succès de Highlands, présenté au Théâtre Quintaou en janvier 2023, leur nouvelle création WE est un projet où l’échange entre artistes de toutes les générations devient essentiel.

À travers la danse, les textes et des mouvements de corps variés, ce spectacle aborde des thèmes profonds comme le voyage, l’immigration et notre futur commun. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

English : WE Nous et les temps María Muñoz & Pep Ramis

German : WE Nous et les temps María Muñoz & Pep Ramis

Italiano :

Espanol : WE Nous et les temps María Muñoz & Pep Ramis

L’événement WE Nous et les temps María Muñoz & Pep Ramis Anglet a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Anglet